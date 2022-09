SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Così, in un comunicato, il Circolo dei Sambenedettesi piange la scomparsa dell’imprenditore Ottavio Medori: “La scomparsa di Ottavio Medori è un duro colpo per la città e per tutti noi del Circolo dei Sambenedettesi. Con lui finisce un’epoca di crescita economica e di sviluppo di cui egli rappresenta l’affermazione attraverso il lavoro, la creatività e persino la genialità imprenditoriale. Abbiamo avuto con Ottavio Medori un rapporto speciale per il suo grande attaccamento al Circolo e alla cultura delle tradizioni sambenedettesi, in una città che non lo aveva visto nascere, ma che lui ha sempre amato visceralmente. Il Circolo per questo lo aveva insignito lo scorso anno della tessera ad honorem e lui è stato con noi al pranzo sociale di questo giugno facendoci dono di due bellissimi quadri che terremo con cura e come un caro ricordo nella sede del Circolo. Caro Ottavio, sarai per noi una figura indimenticabile e in questo momento di tristezza vogliamo ricordarti come in quel giorno. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”.

Anche il sindaco, Antonio Spazzafumo, in una nota, ha voluto rilasciare una dichiarazione ed esprimere la sua vicinanza alla famiglia: “Ottavio Medori è stato molto più che un imprenditore. Uomo sempre pronto a sperimentare e ad osare, ha saputo mettere a frutto le conoscenze tecniche acquisite in gioventù nel settore della meccanica avanzata e della motoristica navale terrestre e aeronautica organizzandole in un sistema aziendale che ha portato ricchezza al territorio e dando lavoro a decine di persone. Molte aziende del settore metalmeccanico, delle Marche e dell’Abruzzo, sono sorte grazie al supporto dell’azienda di Medori, che negli anni ha offerto a molti artigiani l’opportunità di iniziare o ingrandire l’attività non solo fornendo ogni tipo di strumento, dagli attrezzi più semplici a quelli tecnologicamente più avanzati, ma anche creando uno specifico settore amministrativo-finanziario in grado di assistere e indirizzare la clientela attraverso i complessi meandri della burocrazia. Impegnato attivamente nell’associazionismo imprenditoriale e nel sociale, è stato consulente di vari istituti professionali per l’orientamento lavorativo degli studenti e presidente onorario dell’UTES. A nome di tutti i sambenedettesi rivolgo un commosso e sentito pensiero ad Ottavio Medori nel momento in cui San Benedetto del Tronto, che nel 2013 gli ha conferito l’onorificenza del Gran Pavese Rossoblù, gli porge l’ultimo saluto”.