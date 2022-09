SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Venerdì 2 settembre, presso il Circolo Nautico, alle ore 21,30, Enrica Loggi presenterà il libro “Una profonda leggerezza“( Manca editore). Converserà con l’autrice Antonella Roncarolo.

Enrica Loggi è nata a Monsampolo del Tronto, ma vive ed opera a San Benedetto del Tronto. Inizialmente si è dedicata alla poesia come esercizio privato e parallelamente ha fatto esperienze nel teatro di ricerca: presso il “Teatro Evento” di Bologna e a Napoli con la “Libera Scena Ensemble”. Nel 1990 ha vinto il Premio Nazionale “Umbertide XXV aprile” per la poesia, cui ha fatto seguito, nel 1993, la pubblicazione del primo libro di poesie e racconti “Vasto era il mare” (Maroni), segnalato al Premio Montale. La seconda raccolta di liriche, “Il seme della pioggia“, è uscita nel 1995 presso la stessa casa editrice ed è stata presentata da Umberto Piersanti al Teatro Concordia di San Benedetto. È del 1998 “La donna sambenedettese nella realtà sociale del territorio“, che include un suo saggio sulla poesia dialettale di Bice Piacentini Rinaldi, mentre nel 2000 sono uscite le raccolte di liriche “Musica leggera” (Maroni), introdotta da Lucilio Santoni, e “Di acque e segni labili” (Edizioni del Leone, Venezia), con introduzione di Guido Garufi, segnalata al Premio Montale. Nel 2002 ha pubblicato il quinto libro di liriche, “Il talento dei giorni“, con prefazione di Paolo Ruffilli (Stamperia dell’Arancio di Grottammare) e nel 2012 “A una rima di vento“. Enrica Loggi ha condotto laboratori di poesia e partecipato a convegni; collabora con le riviste “Collettivo R” di Firenze e “Ut” di San Benedetto del Tronto anche come redattrice.