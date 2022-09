SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di giovedì 1 settembre, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– conferma del piano di dimensionamento della rete scolastica territoriale per l’anno scolastico 2023/24. Alla luce dell’assenza di variazioni sostanziali nei livelli di utenza dei tre Istituti Scolastici Comprensivi – Isc in cui è al momento diviso il territorio comunale, il dimensionamento della rete scolastica non subisce modifiche rispetto all’anno precedente, lasciando inalterata la composizione dei tre Isc;

– variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2022-24 per sostenere pagamenti rivelatisi superiori rispetto a quanto preventivato, a fronte di andamenti delle riscossioni differenti da quanto prospettato.