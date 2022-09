OSIMO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 16:15 circa di oggi, 1 settembre, a Osimo in via Flaminia II per rimuovere una grossa quercia, caduta sulla sede stradale. L’albero, infatti, stava parzialmente bloccando la circolazione stradale. Sul posto la squadra dei pompieri ha rimosso l’albero anche con l’autogru proveniente dalla Sede Centrale di Ancona. Non si segnalano persone coinvolte.