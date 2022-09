CONTROGUERRA – Sesto incontro letterario a Controguerra, nell’ambito della rassegna culturale “Alle 9 della Sera”, giunta alla settima edizione.

Venerdì 2 settembre, alle ore 21, presso l’Enoteca comunale, in Piazza Garibaldi, Luigi Olivieri presenterà il libro “Un’Associazione segreta, un confine, mille speranze”. Dialogherà con l’autore il giornalista e storico Sandro Galantini.

Il libro è incentrato, attraverso interessanti documenti d’archivio, sul difficile e controverso momento dell’Unità d’Italia e sul periodo immediatamente seguente nell’area confinaria tra Marche e Abruzzo e parla, inoltre, del ruolo concretamente giocato in quel delicato snodo storico, mediante la diffusione di pubblicazioni filodemocratiche e la propaganda tra gli abitanti delle città e delle campagne circostanti, dalla Legione Sacra, una società di ispirazione democratica radicata a Monteprandone, ma diffusa anche nei territori contigui.

Nel corso dell’evento l’azienda Tavoletti offrirà ai presenti la degustazione di alcuni suoi vini.

“Nella serata del 2 settembre un ospite straordinario, Luigi Olivieri, nipote di Andrea Olivieri, il musicista che scrisse le note del celebre “Inno di Garibaldi”, scritto da Luigi Mercantini, darà un saggio delle sue qualità storico-culturali, pur essendo conosciuto soprattutto come vignaiolo del territorio in quanto storicamente presente a Controguerra insieme alla sua famiglia, la famiglia Tavoletti, come produttore dell’azienda Lidia e Amato Viticoltori. Un grande appassionato del territorio e delle tradizioni che ha sempre dimostrato grande passione e puntuale presenza in molti appuntamenti culturali – ha spiegato il vicesindaco, Fabrizio Di Bonaventura.