ANCONA – L’italo-americano Alexander D’Orsogna è stato ufficialmente nominato come nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’International Airport “Raffaello Sanzio” di Ancona. D’Orsogna, 47 anni, va a sostituire l’Ing. Carmine Bassetti: oggi, ad accoglierlo e dargli il benvenuto, ci saranno i vertici del fondo di investimenti Njord Partners. Il nuovo Ad, in possesso di una laurea in Economia e Commercio e di un Master in Business and Administration, ha una lunga carriera alle spalle in ambito nazionale ed internazionale: D’Orsogna ha infatti ricoperto ruoli manageriali in vari ambiti dell’aviazione civile.

«Continuando l’ottimo lavoro di risanamento svolto dall’ ingegner Bassetti» – scrive la società – «il dottor D’Orsogna avrà, in particolare, la responsabilità di rilanciare l’aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ da un punto di vista commerciale».