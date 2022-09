Orto Parisi è il brand di nicchia per antonomasia.

Chi è cultore dei profumi, conosce molto bene questo brand, consapevole della storia raffinata e sofisticata che ha dietro il suo nome.

Il naso del marchio, presente su Jolie Profumerie, è Alessandro Gualtieri, già conosciuto come creatore di Nasomatto.

Il maestro profumiere, un vero e proprio intenditore di fragranze e di odori naturali, ha creato Orto Parisi con l’obiettivo di celebrare una regione del Bel Paese: la Puglia.

La Puglia è sempre stata la sua culla, sin dall’infanzia il creatore vi passava le estati con suo nonno a cui è dedicato il profumo: Mr. Parisi. Gualtieri è riuscito a rinchiudere all’interno di pochi millilitri, tutta l’essenza della vita, della natura e dell’infinito. Infinito, in quanto il marchio punta a rappresentare in tutte le sue peculiarità e sfaccettature la natura, anche nel sottosuolo, negli odori più forti, più pungenti.

Scopriamo insieme le peculiarità del profumo e tutti i prodotti più celebri della Maison italiana.

Natura e provocazione per un profumo esplosivo

Orto Parisi, nato nel 2014, è costituito da fragranze aperte alle interpretazioni. Ogni naso sente un odore specifico, diverso, forte, che riesce a penetrare nell’anima e nella narice di chi lo annusa.

Molte persone non tollerano gli odori forti anzi, li considerano sgradevoli! Ma come ha sottolineato molte volte Gualtieri stesso, l’essenza animale nell’animo umano, a causa delle dinamiche sociali, molto spesso è stata soffocata per preferire la comfort zone ed il bello.

Queste essenze consentono di riapprezzare gli istinti, la natura, anche nei suoi lati più rudi, più animaleschi. Orto Parisi è il marchio per eccellenza per chi vuole rompere tutti i tabù, per chi si vuole distinguere, per chi ama la follia ed odia il conformismo!

Scopriamo insieme il blend delle sue fragranze più iconiche:

Seminalis: attrazione tra uomo e donna allo stato puro. L’ingrediente più performante presente nella fragranza è il muschio animale;

attrazione tra uomo e donna allo stato puro. L’ingrediente più performante presente nella fragranza è il muschio animale; Boccanera : sensualità ed erotismo. Peperoncino, zenzero, cioccolato. Istinto animale che riaffiora;

: sensualità ed erotismo. Peperoncino, zenzero, cioccolato. Istinto animale che riaffiora; Stercus: una delle fragranze più discusse del marchio. Riprende l’idea del concime che usava Mr. Parisi durante l’infanzia di The Nose. Un profumo di nicchia legnoso, inebriante e a tratti muschiato;

una delle fragranze più discusse del marchio. Riprende l’idea del concime che usava Mr. Parisi durante l’infanzia di The Nose. Un profumo di nicchia legnoso, inebriante e a tratti muschiato; Terroni: una vera e propria ode al Meridione. Legno di Cachemire, zucchero filato, Patchouli, Muschio, Oud, Muschio animale;

una vera e propria ode al Meridione. Legno di Cachemire, zucchero filato, Patchouli, Muschio, Oud, Muschio animale; Brutus: la forza della terra. Un profumo unisex per chi cerca un sillage persistente, di nicchia e terroso.

la forza della terra. Un profumo unisex per chi cerca un sillage persistente, di nicchia e terroso. Bergamask: bergamotto italiano e muschio animale si fondono in un blend aromatico-agrumato, unico;

bergamotto italiano e muschio animale si fondono in un blend aromatico-agrumato, unico; Viride: indica la virilità maschile. Una famiglia olfattiva legnosa, persistente e sensuale.

Le fragranze del The Nose, più volte criticate, sono frutto di un’unione eterea tra molecole ed emozioni. Il corpo è la tela sopra il quale Gualtieri realizza le sue opere d’arte. L’anima è la sua musa ispiratrice, la sua sirena, pronta a sussurrargli quali sono le combinazioni giuste per dominarla. Orto Parisi è il libretto d’istruzioni che aiuta chi lo indossa a coltivare la propria anima ed il proprio corpo con dei profumi che omaggiano la potenza della natura e dei suoi germogli e dei suoi cicli.

Provare per credere!