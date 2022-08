SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli Calcio comunica tutte le informazioni sulla vendita biglietti per la gara contro l’Avezzano, in programma domenica 4 settembre alle ore 15.

I tagliandi possono essere acquistati online e nei Punti Vivaticket, ma anche presso il Botteghino Curva Nord che sarà aperto dalle 13.30. Le richieste di accrediti disabili, AIA e stampa dovranno pervenire all’indirizzo email societa@portodascolicalcio.it entro e non oltre le 19 di venerdì 2 settembre. Unico settore aperto la TRIBUNA CENTRALE COPERTA, al costo di €10 per singolo biglietto. Tutti gli UNDER 14, invece, avranno accesso GRATUITO al Riviera.

Ecco tutti i punti VivaTicket sul territorio

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima

Tabaccheria Marchionni via Ischia, 193/195 Grottammare

Planetwin365 – via Roma via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria L’Isola del Tesoro via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Amarcord via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Sauro via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto

21 Point via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Bar Palmarino viale de Gaspari, 303 Centobuchi

Carta&CO. S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Amadeus Dischi via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Manhattan Lounge Cafè via Salaria, 8/A Spinetoli

Bar Tabacchi Angel via Galilei, 1 Grottammare

Goldbet Monteprandone via De Gaspari, 97 Monteprandone

Tabaccheria Fortunella via Colombo, 23 Stella di Monsampolo

Segnali di Fumo di Scarponi Basilio via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto