SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Cappellano del Porto, Don Giuseppe Giudici, ha voluto ringraziare e salutare, a nome di tutta la marineria sambenedettese, il Comandante uscente della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, Marco Mancini. Dopo due anni di servizio, infatti, venerdì 2 settembre il Comandante Mancini lascerà il posto al Comandante Di Maglio. Scrive il sacerdote:

«Comandante Carissimo

A nome di tutta la marineria e di tutto il mondo del porto desidero manifestarle tutta la gratitudine e la riconoscenza per quanto Lei ha fatto in mezzo a noi.

Anche se due anni sono davvero troppo pochi per veder maturare i frutti del proprio lavoro, abbiamo avuto modo di apprezzare, come Lei, senza troppi proclami, lavorando alacremente e insistendo senza sosta presso le sedi opportune abbia ottenuto diversi risultati che vedremo compiuti nei prossimi mesi, in modo particolare non potremo non pensare a Lei, quando, anche con gli scafi più grandi, usciremo serenamente dal porto per andare a lavorare e quando vi rientreremo tranquilli con il frutto del nostro lavoro.

Un’altra sua caratteristica è la capacità di ascolto che ha avuto verso tutti. Lei non ha mai negato a nessuno di venire nel suo ufficio per parlarle, cosa tutt’altro che scontata. Grazie davvero!

In momenti come questi, più che di tirare le somme si tratta di essere grati per quanto vissuto insieme, il porto di San Benedetto ha una grande storia ma ora è una piccola realtà, quasi una famiglia, e speriamo che lei abbia vissuto questi due anni proprio come in una grande famiglia.

Da parte nostra l’avremmo voluta ancora con noi almeno per condividere insieme la gioia di vedere concluse le opere ora in cantiere, ma sapendo che questo non è possibile siamo felici che altri potranno beneficiare della sua amicizia e del suo proficuo lavoro, per questo le auguriamo di fare altrettanto bene nella sua prossima destinazione.

San Benedetto del Tronto

25 agosto 2022

Don Giuseppe Giudici».