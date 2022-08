GROTTAMMARE – Di seguito una nota stampa dell’associazione Lido degli Aranci:

“Sabato si è svolto l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Notti Magiche’, serate itineranti di magia nelle piazze cittadine, che insieme a quella di ‘Cabaretour’, serate dedicate invece al mondo del cabaret, fanno da satellite durante tutta l’estate al Festival ‘Cabaret Amoremio!’ di Grottammare. Tra giochi di prestigio e d’illusionismo sono passate due ore di serenità e allegria grazie all’esperienza sul campo di Frate Mago e dal giovane ma già ai vertici del settore Mago Salem. I due artisti, legati da una forte amicizia e dal buon cuore, sono molto attivi nel sociale e nella solidarietà, con alle spalle tantissime attività meritevoli. Sul gran finale, con il sottofondo del brano ‘Dolce Sentire’, Frate Mago ha giocato meravigliosamente con i cerchi magici mentre Mago Salem ha fatto lievitare in aria un tavolino e ‘nevicare’ letteralmente in piazza Fazzini! Una serata fantastica in una piazza gremitissima come mai in un finale di stagione, con spettatori attentissimi e in doveroso silenzio, rotto solo da tantissime risate e moltissimi applausi.

Tanti gli artisti eccezionali che hanno portato in Piazza Fazzini e in Piazza Carducci magia, divertimento, battute, tanta allegria e sane risate, ripartendo a pieno ritmo in questa estate grottammarese ricca di eventi a marchio LdA, sempre in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale: grazie a Alberto Caiazza, il rumorista più grande d’Italia, alla ventriloquia di Andrea Fratellini e il suo mitico Zio Tore, ai personaggi e sottili giochi di parole di Enrico Paris e alla magia comica di Mago Mancini. Grazie anche ai bravissimi Gianluca Agostinelli, il Re dei versi degli animali e dall’incantevole voce della show-girl Gloria Conti, grandi conduttori delle serate. Il loro lavoro è stato applaudito, serata dopo serata da un sold-out di pubblico che ha letteralmente riempito le nostre piazze tra risate e applausi, da luglio a fine agosto, migliaia di persone che hanno assistito agli spettacoli pienamente soddisfatti, per l’altrettanta meritata soddisfazione di tutto il team della LdA, gruppo instancabile e sempre attivo! Un grazie di cuore quindi, va a tutto il nostro affezionato pubblico che è sempre più grande e a tutti i turisti che hanno affollato la nostra bellissima cittadina.

Va in archivio quindi un’edizione 2022 di Notti Magiche e Cabaretour da record, sia come presenze sia come gradimento di pubblico, insieme a tutto il lavoro estivo del gruppo LdA che l’ha visto sempre presente e attivo in Città. Dalla gestione in primis del Punto IAT presso il MIC in piazza Kursaal con la gentilezza e la professionalità dei ragazzi che l’hanno seguita, Miguel, Maria Chiara, Simone e Roberto; con la Rassegna Letterale “Librarsi”, nelle presentazioni dei libri di Ermanna Zarroli e Mauro Mario Mariani, con la collaborazione per il Festival di “Cabaret Amoremio!” e l’organizzazione delle selezioni, con i moltissimi appuntamenti e collaborazioni estive in tutto il nostro territorio da Roma fino al vicino Abruzzo, dal Festival di Sanseverido, con la direzione artistica dell’amico e socio Angelo Carestia, al Papa ‘Nsisto, appuntamento sistino a Sant’Agata dei Goti (Bn) fino a tutte le collaborazioni per il Cinquecentenario sistino; con il giornale Grottammare, a Civitella del Tronto, Folignano, Montefiore dell’Aso e tanti altri paesi ancora, fino all’organizzazione anche, per il suo trentesimo anno di attività, di una gita associativa i prossimi 10 e 11 settembre a Napoli e Sant’Agata dei Goti, con un gruppo di più di 50 persone che hanno nel giro di pochi giorni dato l’adesione e riempito il pullman, già da mesi or sono.

L’Associazione Lido Degli Aranci vi da quindi appuntamento al calendario autunnale come sempre variegato e ricco di iniziative, a partire già dalla serata del 1° ottobre, con il “Memorial ad Ines Frassinetti”, in collaborazione con la Compagnia Teatrale grottammarese “I Nosocomici” e la messa in scena della Commedia in 3 atti “Macelleria Vegana”, al Teatro delle Energie di Grottammare, ore 21.15, ingresso a 8€, incasso che andrà in beneficenza a favore dell’Associazione “Cuori in corsia”, associazione che si occupa di portare musica e gioco nei reparti pediatrici. A seguire, l’appuntamento atteso da molti e cioè la presentazione del Breviario di ricette Comiche “Ridendo e Mangiando”. Per chi ha già ricevuto il Voucher di ritiro volume, nella serata del Grottammarese dell’Anno 2021, per info e aggiornamenti, infoline al 335.6234568″.