MONTEPRANDONE – Sono in corso i lavori di installazione degli impianti di Ventilazione Meccanica Controllata nelle aule dell’Istituto comprensivo di Monteprandone.

Gli impianti sono in grado di migliorare la qualità dell’aria, di garantire la salubrità degli ambienti e di recuperare il calore, tutte azioni finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche. La loro installazione è un efficace strumento di contrasto al diffondersi del Covid19, ma anche contro il diffondersi di altri virus influenzali.

Il Comune aveva ottenuto un finanziamento regionale pari a 136 mila euro attraverso il quale ha potuto installare impianti di ventilazione meccanica controllata in tutte le aule della scuola secondaria di primo grado di via Colle Gioioso e di parte della scuola primaria di via Benedetto Croce.

A questi fondi l’Amministrazione comunale ha aggiunto risorse provenienti dal bilancio pari a 81 mila euro per dotare di impianti di ventilazione tutte le classi della primaria di Centobuchi. Mentre non si è dovuti intervenire sulla scuola di via Borgo da Monte a Monteprandone, in quanto l’edificio è già dotato di impianti di aerazione installati negli anni passati.