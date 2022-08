SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento letterario a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Giovedì 1 settembre, alle ore 21,30, presso la Palazzina Azzurra, Cristina Borsatti presenterà il libro “Monica Vitti“. Converserà con l’autrice Christina Barbara Assouad.

Giornalista cinematografica e scrittrice, Cristina Borsatti ha collaborato con numerosi quotidiani e riviste, tra cui Film Tv, Il ManifestoeIl Piccolo e attualmente insegna sceneggiatura presso l’Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma. Story editor e sceneggiatrice, ha collaborato alla stesura di centinaia di sceneggiature in veste di script doctor e nel 2020 ha fondato a Roma la casa di produzione Wuman Visions Productions. Tra i volumi pubblicati: “Roberto Benigni” (Il Castoro), “I grandi incipit del cinema. La chiave d’ingresso del film e I grandi finali al cinema. Figure della fine” (De Agostini), “Scrivere per il cinema e la televisione e Scrivere sceneggiature. Dal grande al piccolo schermo“(Editrice Bibliografica).

Il libro: Monica Vitti è stata una dea dalla grande umanità, capace di comprendere le donne e dare forma alle loro mille sfaccettature e inquietudini, al loro coraggio. Inventando uno stile innovativo e del tutto spontaneo, ha stravolto i canoni non solo della settima arte, ma anche quelli stereotipati di bellezza dell’epoca. Questa narrazione coinvolgente, ricca di deliziose citazioni personali, che ricostruiscono la figura incredibile dell’attrice e i suoi tanti volti, con interviste esclusive a Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola e Franco Giraldi, ne ripercorre cronologicamente la carriera: la commediante all’italiana ideale, la musa del cinema impegnato di Antonioni e sua compagna, l’impareggiabile spalla, capace di rubare l’ammirazione del pubblico ai più grandi interpreti, e la meravigliosa protagonista di importanti incursioni nel cinema straniero. Dagli esordi ai grandissimi successi, raccontando in parallelo anche la vita di Maria Luisa Ceciarelli, la bimba che sfoggiava le sette sottane che la madre le metteva per tenerla al caldo, innamorata del ragazzino dirimpettaio, Cristina Borsatti segue passo dopo passo l’attrice di teatro con la sua voce singolare, l’artista eclettica che si muove fra cinema, teatro e televisione, la diva che ha lavorato con i più grandi registi. Un omaggio a una donna straordinaria, che grazie alla sua bravura camaleontica ha segnato la storia del nostro cinema e del costume italiano.