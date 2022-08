PESARO – Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Borgo Pace, Piobbico, Peglio, saranno questi 5 comuni dell’appennino marchigiano, in provincia di Pesaro Urbino, a rendere vivo il palco diffuso della quinta edizione di Happennino, Festival dell’entroterra. Grande attesa per la novità 2022: la “Scuola di Futuro”.

Happennino è un Festival culturale e ambientale, per vocazione diffuso e multidisciplinare. Nato per rilanciare i luoghi dell’entroterra sotto il segno della cultura e della partecipazione, rappresenta un momento di incontro e racconto dell’entroterra, di chi lo vive e di chi lo tiene vivo. Ed è tutto pronto per l’edizione 2022 che si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 settembre.

Una delle novità dell’edizione 2022 sarà, per l’appunto, la “Scuola di Futuro” che si svolgerà la mattina di sabato 3 settembre a Peglio . Nell’ambito dei tre giorni di Festival, infatti, insieme a tutto ciò che propone Happennino, si svolgerà anche un vero e proprioworkshop gratuito di formazione, rivolto ad amministratori, privati e innovatori territoriali, ideato per fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici per la programmazione e gestione virtuosa dei piccoli territori.

Alla “Scuola di Futuro” sono stati ammessi 40 partecipanti da tutta Italia, 15 dei quali avranno l’opportunità di essere anche ospiti dell’organizzazione per tutti e tre i giorni del Festival, godendo quindi appieno dell’intera esperienza di Happennino.

Happennino Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Happennino, con il patrocinio e il contributo di Unione Montana Alta Valle del Metauro, Regione Marche, Provincia di Pesaro Urbino.

Alcuni appuntamenti del Festival sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre per i concerti è necessario l’acquisto del biglietto. Programma completo e dettagli qui: https://happennino.com/programma/