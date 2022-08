STAFFOLO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, a Staffolo, in località Contrada Coroncino, per un incendio che ha coinvolto una mietitrebbia. La squadra di Jesi – intervenuta con due mezzi 4×4 – ha provveduto a spegnere le fiamme, evitando così il propagarsi dell’incendio nel campo dove stava lavorando il mezzo. I VVF successivamente mettevano in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.