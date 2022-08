San B. Sound, Tommaso Paradiso e Franco 126 conquistano il pubblico dell’Agraria

I due cantanti hanno offerto un grande spettacolo, che coinvolto ed entusiasmato gli spettatori. Guarda il nostro video. Annullato, per un imprevisto indipendente dall’artista e dall’organizzazione, il concerto di Capo Plaza in programma per mercoledì 31 agosto