CUPRAMARITTIMA – E’ stato smarrito il gatto Mimì il giorno 11/08/22 a Cupra Marittima, nella zona del supermercato Tigre.

Si tratta di un gatto Europeo, maschio, dotato microchip sul quale risulta con il nome “Orione”.

È un micio dolce ed abituato all’ambiente domestico, quindi è molto socievole.

Il gatto è striato colore grigio con sfumature del pelo tendenti al marroncino, gli manca un canino e solitamente tende a essere spellacchiato sopra le orecchie per un problema di allergie. Il gatto è sterilizzato quindi presenta il pancino molle tipico dei gatti che hanno subito questo tipo doi intervento.

La padrona Irene ringrazia tutti i cittadini di Cupra che in questi giorni si sono prodigati con le segnalazioni, per la loro gentilezza, ma il gatto, purtroppo non è stato ritrovato. Per chi pensi di averlo avvistato sarebbe utile qualche foto o video.

Per qualsiasi segnalazione si può telefonare o mandare un messaggio whatsapp ad Irene al numero 338 6947483.