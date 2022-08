TOLENTINO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 15.15 circa nel Comune di Tolentino, in via Tambroni per un incidente stradale tra due autovetture. La squadra di Tolentino, in collaborazione con i Sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre una persona dall’auto per poi essere trasportata al Pronto Soccorso limitrofo per accertamenti. Successivamente i VF hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Locale.