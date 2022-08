SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Capitaneria di Porto sambenedettese annuncia un cambio al vertice:

«Il prossimo 2 settembre alle ore 10.00, nel piazzale di questa Capitaneria di Porto avrà luogo la Cerimonia del passaggio di consegne del Capo del Compartimento Marittimo C.F. (CP) Marco Mancini – cedente – ed il C.F. (CP) Alessandra Di Maglio – accettante – alla presenza del Direttore Marittimo delle Marche Capitano di Vascello (CP) Donato De Carolis. Saranno presenti le massime Autorità civili, militari e religiose delle Province di Ascoli Piceno e di Fermo e della città di San Benedetto del Tronto. Si coglie altresì l’occasione per porgere un sentito ringraziamento alla cittadinanza ed in particolare agli operatori portuali e al ceto marittimo.

Si unisce un breve profilo del nuovo Comandante che subentrerà nella titolarità di Comando.

CURRICULUM VITAE

C.F (CP) Alessandra Di Maglio

Nata a San Cesario di Lecce (LE) il 17/10/1973

Incarichi

Capo Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale presso la Capitaneria di Porto di Brindisi dal 2002 al 2003 e dal 2005 al 2010

Ufficiale inquadratore alla 1° classe allievi marescialli Mariscuola Taranto dal 2004 al 2005

Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte dal 2010 al 2013

Capo Sezione Demanio, Ambiente, Polizia Marittima, Difesa Marittima e Costiera e Capo Nucleo NOPA presso la Capitaneria di Porto di Cagliari dal 2013 al 2022

Assume incarico Comandante Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto dal 02/09/2022

Titoli e corsi

Laurea in Economia

Corso di maritime security

Corso per investigatore sui sinistri marittimi

Master presso l’Università di Bari – Dipartimento di Biologia di Taranto “RI.BO.CO: – Rifiuti, Bonifiche e Controlli”

26° seminario per CC.FF/CC.VV. designati al comando».