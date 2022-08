Ugento, muore mentre fa il bagno un turista 74enne di Senigallia

L'uomo, 74enne, stava facendo il bagno in un tratto di spiaggia libera a Torre Mozza quando, presumibilmente per via di un malore, è crollato sotto gli occhi della consorte. Prima dell'arrivo delle ambulanze, il bagnante marchigiano è stato soccorso da una dottoressa che era nelle vicinanze: purtroppo, non c'è stato nulla da fare