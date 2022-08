«Il Comandante Regionale ha ringraziato per l’opera prestata dal Colonnello Iadarola, destinato al Comando Provinciale di Chieti, ed ha rivolto al Colonnello Lucignano un augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza dell’incarico assunto. Il Colonnello Michele Iadarola, nel ringraziare l’Autorità di vertice regionale per la partecipazione all’evento, a conferma anche della costante vicinanza e attenzione sempre dedicata dalla Superiore Gerarchia alla realtà picena, ha inteso manifestare il proprio orgoglio per aver avuto l’opportunità di dirigere il Comando Provinciale di Ascoli Piceno dove il Corpo della Guardia di Finanza ha continuato a fornire un significativo apporto per la tutela della legalità economico – finanziaria a salvaguardia delle imprese sane e della maggioranza dei cittadini onesti. Parole di sentito apprezzamento le ha rivolte, in particolare, a tutti i finanzieri di ogni ordine e grado, evidenziandone la professionalità e l’impegno, caratteristiche che hanno portato a tangibili risultati di rilievo per la realtà picena, anche in presenza della crisi causata dall’emergenza epidemiologica.

Il Colonnello Gianfranco Lucignano, originario della provincia di Napoli, ha assicurato impegno e sostegno operativo al Comandante Regionale ed ha esortato il personale a proseguire l’azione di servizio con la stessa dedizione del passato e rinnovato vigore.

L’Ufficiale neo comandante Provinciale inizia l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo nell’ottobre 1988. Immesso in servizio nell’agosto del 1992 annovera trent’anni di impieghi esclusivamente operativi in otto differenti regioni, dalla Compagnia corsi di Specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego” di Lido di Ostia, al comando del Gruppo Operativo Antidroga di Cagliari e successivamente della Compagnia di Genova.