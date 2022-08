SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Novecento è il secolo dei grandi dittatori. Hitler, Mussolini e Franco nel costruire le loro dittature hanno condotto il mondo verso il conflitto più rovinoso della storia: la Seconda Guerra Mondiale.

Eppure nei loro discorsi emerge un timore non raccontato dai libri di storia: la paura della Massoneria.

Una paura ma anche un mezzo per controllare i propri gerarchi, dato che spesso molti di loro erano a o avevano fatto parte della libera muratoria.

Per Hitler, Mussolini e Franco, la massoneria era il nemico perfetto ma anche il capro espiatorio a cui addossare ogni responsabilità. Come fece Mussolini nell’ultimo discorso in cui attribuì la responsabilità della caduta del fascismo a quelle stesse logge che lui stesso aveva messo al bando pochi anni prima.

Il film è stato prodotto dalla Ga&a Productions di Roma, pensato da Gioia Avvantaggiato ed è stato scritto da Perotti e Carlo Ghiani.

Le riprese sono state effettuate in Italia, Francia, Germania, Belgio e Spagna-

In Italia, il film di Perotti sarà trasmesso in due puntate su History Channel, ma nelle prossime settimane girerà l’Europa.