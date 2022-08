MONTEPRANDONE – Le telecamere dell’emittente marchigiana Tvrs saranno domani, martedì 30 agosto, a Monteprandone con una puntata di “Benvenuti in Tv Estate” format dedicato alla valorizzazione dei Comuni e dei Borghi delle Marche.

L’inviata Manuela Cermignani incontrerà il sindaco Sergio Loggi nel Centro Storico. Insieme percorreranno le vie del vecchio incasato medievale alla scoperta dell’identità di un territorio a metà tra i monti e il mare, parlando del passato, del presente e del futuro di un borgo con tante eccellenze e luoghi di interesse da valorizzare.

Come l’antico lavatoio comunale, manufatto di pregio storico-artistico del 1908, dove attraverso il racconto di Maria Ragionieri dell’associazione Kronos Turismo Collettivo (Aktc) si rivivrà l’epoca storica in cui le donne si occupavano della gestione della casa compreso il lavaggio della biancheria e dell’approvvigionamento di acqua per usi domestici.

Come la Casa Natale di San Giacomo, situata nel punto più alto del borgo, che sarà aperta in via eccezionale per mostrare, attraverso le parole di Fernando Ciarrocchi responsabile dell’ufficio cultura del Comune di Monteprandone i bellissimi affreschi con scene di vita del Santo monteprandonese.

Ci sarà spazio anche per parlare di enogastronomia con un focus su “La Cucina dello Spirito”. Progetto culturale forte ed emozionante ideato da Ermetina Mira, albergatrice e ristoratrice, progettualità che individua nella figura di San Giacomo della Marca un emblema identificativo della realtà locale ed utilizza la forza evocativa delle ricette e dei segreti della mensa monastica come veicolo di valorizzazione del territorio. La manifestazione si sviluppa in tre cicli annuali quaresimale, estivo e natalizio e propone di conoscere e assaggiare profumi e sapori lontani nel tempo, a lungo persi ma ritrovati grazie ad un’appassionata ricerca a ritroso nei secoli.

Nei venti minuti di trasmissione in diretta andremo alla scoperta dell’identità, della storia, delle tradizioni e della gastronomia monteprandonese con immagini ed interviste. È possibile seguire la puntata dalle ore 13:40, sul canale 13.