Samb, adesso la squadra sembra all’altezza delle ambizioni. Anche se un dubbio rimane

Dopo le mie ultime preoccupazioni sulla rosa allestita dalla società, sono arrivati tre ottimi elementi (Migliorini 1992, Tassi 1995, Guerrieri 1996) che per l’età giusta e per il loro passato lasciano ben sperare. Resta il punto interrogativo dei quattro under e di un futuro tuttora indecifrabile

di Nazzareno Perotti