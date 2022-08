CAMPLI – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Campli, sulla Strada Provinciale SP262, nel tratto compreso tra il bivio per la frazione Morge e il bivio per la frazione Pagannoni.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Renault Kangoo e una Fiat Panda, che si sono scontrate frontalmente. A bordo della Kangoo si trovavano marito e moglie, rispettivamente di 59 e 57 anni, mentre la Panda era condotta da una ragazza 27enne. A causa dei traumi riportati nel violento impatto, tutti e tre gli occupanti delle auto sono stati trasportati presso l’Ospedale Mazzini di Teramo, dove sono stati trasferiti con tre ambulanze del Servizio Sanitario 118 di Teramo della Croce Rossa di Teramo e della Croce Bianca di Montorio al Vomano. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con i sanitari per soccorrere le persone infortunate e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri di Civitella del Tronto e della Polizia Locale di Campli, per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente. La Strada Provinciale è rimasta chiusa al traffico veicolare fino al termine delle operazioni.