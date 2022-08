Riviera delle Palme pietoso. A proposito del problema che ha visto tutti concordi: campo di gioco indecente e scarsa pulizia di gradinate e contorno, è sufficiente il commento di “Tifososamb” e modestamente la mia risposta. Anche perché sarebbe buona abitudine presentarsi bene alla ‘vernice’ di una nuova stagione. Come lascia ben capire la parola ‘vernice’. Nel nostro caso a proposito della prima di un campionato di calcio.

Tifososamb: “Il terreno di gioco del Riviera delle Palme è di proprietà dei cittadini sambenedettesi che pagano le tasse. Qualcuno in via De Gasperi dovrebbe vergognarsi di uscire dal palazzo stamattina. Quantomeno, dovrebbero dire alla Cittadinanza cosa hanno in mente di fare per cercare almeno di rimediare. Farebbero più bella figura.

Il sottoscritto: Sono d’accordo. Nel caso specifico il mio parere è che se il Comune dà la concessione dello stadio deve darlo in buone/ottime condizioni. Non come se il proprietario di un appartamento lo affittasse con i muri scrostati e i pavimenti sconnessi con mattonelle mancanti. Stavolta la Sambenedettese Calcio non ha responsabilità e farebbe bene a farsi sentire nella sede comunale di viale De Gasperi. Per non parlare delle gradinate e della sporcizia ferma non so sa quando tempo. La città non ha fatto una bella figura, anche perché qualche turista può aver assistito alla partita. Già il 7 giugno scorso in occasione di Italia-Polonia under 20 c’erano avvisaglie di come il terreno di gioco stesse perdendo… erba. Un motivo in più per intervenire nei tempi giusti.

Una “telefonatina” anche a chi lo aveva reso un gioiello per capire i motivi dello scempio, io la farei. Non ne sono certo ma pare che il poco verde che si vedeva ieri pomeriggio era dell’erba sintetica. Non me ne intendo ma, se così fosse, il problema è più grave di quello che si può pensare in questo momento.