SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb scende in campo decisa, ha un buon assetto di gioco e lascia girare la palla, solo che non sempre c’è qualcuno a riceverla. Praticamente nulle le penetrazioni in area, troppa fretta di concludere spesso da lontano e raramente è stato centrato lo specchio della porta. Non una pessima partita, la squadra ha tenuto palla per la maggior parte del tempo, lasciando correre gli avversari, ma ha ancora bisogno di rodaggio.

Ma veniamo alle pagelle:

Berti – 6: In realtà non molto impegnato tra i pali, l’avversario non è irresistibile e in rare occasioni ha impensierito il portiere rossoblu.

Scarponi – 6: Buon esordio per il giovane difensore rossoblu.

Conson – 6,5: Riesce a neutralizzare l’avversario in diverse occasioni

Zaffagnini – 5,5 : Molto impegno, forse troppo dispendio di energie, non sempre la sua azione è efficace.

Bianchino – 6: Si trova ad avere buone giocate tra i piedi ma spesso gli manca il coraggio.

Lulli – 7: E’ ovunque. Protagonista di molte azioni corre a coprire le zone lasciate scoperte dagli altri. Ha le capacità per giocare anche in verticale, cosa che fa raramente.

Angiulli – 6,0: Creatore di gioco, fiancheggia bene Marras e Proia ma si vede che non è ancora pronto, la condizione fisica è da migliorare.

Proia – 6,5: Uno dei migliori in campo ma penalizzato dal rigore sbagliato con un tiro fiacco e centrale.

Emili – 7 : Si muove bene in campo e spesso prova a rete, forse è l’autore dell’unico tiro degno di nota.

Marras – 6,5: Crea molte occasioni la maggior parte sfuma. Buona comunque la prestazione.

Cardella -6,5: gioca molti palloni e in qualche occasione regala qualche brivido.

DALLA PANCHINA

Feliz Rabaçal Costa -6: Si è fatto notare creando gioco. Impeccabile il rigore.



Chinellato – 5: Ha sostituito Marras senza brillare.

Vita – 6: Al posto di Cardella ha ben giocato e rivitalizzato il gioco, forse perché più fresco, rigore imprendibile.



Umile – SV: Ha giocato pochi minuti, non valutabile