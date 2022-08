SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Alfonsi commenta così la sconfitta maturata ai rigori in Coppa Italia col Tolentino.

“Dobbiamo migliorare, soprattutto davanti. La fase difensiva è stata ottima, dopo il palo iniziale non abbiamo concesso praticamente più nulla. Un plauso a Scarponi, classe ’04 all’esordio in Serie D, che si è comportato benissimo davanti al nostro pubblico. In fase offensiva però siamo stati un po’ confusionari nell’ultimo passaggio. Dobbiamo riorganizzare le idee e avere più cattiveria per buttarla dentro”.

Lulli: “Questa sconfitta deve essere propedeutica per la prima di campionato di domenica. Bene che sia arrivata adesso questa sconfitta, se proprio doveva arrivare. Non eravamo messi benissimo in termini di distanza tra i reparti, abbiamo corso spesso a vuoto. Montegiorgio? Sarà una gara ostica, giocheremo praticamente in casa grazie al nostro fantastico pubblico. Anche i giovani nuovi arrivati l’hanno capito stasera”.

Mattoni: “Un plauso ai nostri giovani che si sono comportati alla grande, questa è la politica della società e noi vogliamo dare il massimo. Obiettivo del Tolentino? Giochiamo partita per partita e quello che verrà ci prendiamo, sarebbe bello replicare il risultato dell’anno scorso”.