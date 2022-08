CAGLI – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in via Celli, nel Comune di Cagli, a causa del crollo parziale di una parte del tetto di un edificio religioso della zona. La squadra di Cagli, supportata dall’autoscala proveniente dalla Centrale VF di Pesaro e dalla presenza sul posto del Funzionario VF, sta verificando la stabilità del tetto, e la messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.