SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme per l’esordio in gara ufficiale dei rossoblu. Di fronte alle ore 18 Samb e Tolentino, gara secca valida per il primo turno di Coppa Italia Serie D 2022/23. In caso di parità al 90′ si andrà direttamente ai tiri dal dischetto.

NOTE

Cielo nuvoloso e leggero vento. Manto erboso non in condizioni impeccabili, come mostra la foto in primo piano.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Berti (’03), Conson, Zaffagnini, Lulli, Cardella, Bianchino (’03), Emili, Marras (’02), Angiulli, Proia, Scarponi (’04). A disp. Corci (’03), Murati (’03), Migliorini, Chinellato, Vita, Feliz Rabacal (’01), Viscardi (’04), Umile (’03), Deantoniis (’04). All. Sante Alfonsi.

TOLENTINO (4-3-3): Moro (’02), Massarotti (’02), Salvatelli (’01), Stefoni (’03), Ardoni, Nagy (’01), Tizi, Marcelli, Cicconetti (’01), Tankljic, Mengani (’04). A disp. Giorgi, Di Biagio (’04), Gesuelli (’04), Riberon, Gori, Giuli (’05), Lattanzi (’04), Alagia, Moscati (’03). All. Maurizio Mattoni.

ANGOLI

1-2

AMMONITI

Mengani (T) Lulli (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Primo possesso del Tolentino. Marcelli prova ad imbucare in verticale per Tizi, ma Conson sale con i tempi giusti e lo lascia in fuorigioco. Punizione Samb.

4′ Tizi sfugge alla marcatura di Lulli sulla destra, il numero 6 lo mette giù con un fallo. Punizione dalla trequarti.

4′ PALO TOLENTINO. Punizione di Marcelli sul secondo palo, la sfera carambola su Tankljic che col mancino calcia a botta sicura sul palo. Berti era rimasto immobile, che brivido.

10′ Si fa vedere anche la Samb con la prima azione offensiva. Bel triangolo tra Proia ed Emili, quest’ultimo libera il mancino dal limite ma è debole e Moro blocca.

13′ Prova a salire di ritmo la Samb, con Angiulli che cerca spesso la palla filtrante su Cardella spalle alla porta, ma la difesa del Tolentino non lo fa girare.

19′ Bel contropiede della Samb. Angiulli recupera un gran pallone in scivolata a centrocampo e trova un filtrante perfetto per Cardella. Il 7 brucia Massarotti, entra in area e prova il mancino ad incrociare. Blocca Moro.

20′ Altro tiro di Cardella: stavolta, da fuori area, non trova lo specchio.

24′ Altro bel contropiede della Samb, stavolta innescato da un recupero di Marras. Emili taglia il campo convergendo sul sinistro, poi scarica al limite su Proia. Il mancino dell’ex Trastevere viene bloccato da Moro.

27′ Cresce la Samb. Ancora una ripartenza dei rossoblu in 4 contro 3, porta palla Angiulli che cerca di pescare Lulli con un filtrante. Salvatelli cerca di allontanare di testa, ma restituisce a Cardella che col mancino al volo calcia di poco fuori. Dopo lo spavento iniziale del palo subito, ora sono almeno 3 le occasioni create dai rossoblu.

33′ Ammonito Mengani per un calcione su Angiulli. E’ già da un po’ che l’arbitro glielo aveva promesso.

34′ Neanche un giro d’orologio e anche Lulli prende il giallo per aver speso il fallo tattico su Cicconetti.

37′ Angolo per il Tolentino non sfruttato. Tizi calcia direttamente sul fondo.

40′ Ci prova Bianchino dai 30 metri, palla lontanissima dallo specchio ma da apprezzare il coraggio del classe ’03.