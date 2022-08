Gli uomini della Benemerita hanno quindi provveduto a restituire il motociclo al legittimo proprietario e al sequestro della sostanza stupefacente e degli oggetti rinvenuti.

Per il tunisino è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Fermo, per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e porto d’armi od oggetti atti a offendere. Il 30enne ha ricevuto anche una segnalazione alla Prefettura di Fermo per la detenzione di sostanza stupefacente destinata all’uso personale.

I Carabinieri di Fermo proseguiranno con i controlli anche nei prossimi giorni.