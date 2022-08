Lido di Fermo, 30enne ubriaco viene portato in ospedale e dà in escandescenza: denunciato

Un operaio 30enne di origine campana, in evidente stato di ebbrezza, è stato portato in ospedale dopo aver dato in escandescenza. L’uomo faceva parte delle maestranze che avevano allestito il palco del Jova Beach Party, si è ritrovato con una denuncia per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

di Davide Pignotti