CUPRA MARITTIMA – Proseguono a pieno ritmo i controlli ad opera della Polizia Locale cuprense, nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure 2022” per la lotta all’abusivismo in spiaggia. L’operazione è finanziata dal Ministero dell’Interno, con il fondo sicurezza urbana. Già 7 i sequestri eseguiti dal personale, tutti a carico di soggetti noti, per i quali sono scattate anche sanzioni amministrative pecuniarie per un totale complessivo di 26 mila euro, da aggiungere alla confisca di tutta la merce e le attrezzature. Nei giorni scorsi, durante l’ennesimo servizio congiunto con l’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto, sono stati sequestrati a un cittadino straniero, che li aveva con sé custoditi in 3 grandi borsoni, 84 pezzi di abbigliamento contraffatto, per oltre 4000 euro di controvalore alla vendita: giubbotti Moncler, Stone Island, Colmar, tute e felpe Nike e Adidas, numerose paia di scarpe Nike, borse da donna Liu Jo, Prada e Chanel.

L’uomo è stato fermato con tutta la merce al seguito nei pressi del torrente Menocchia. Tuttavia, con un diversivo, è riuscito a dileguarsi lungo il torrente: il veicolo da lui utilizzato era però già stato individuato in precedenza. Il soggetto è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione per vendita di merce contraffatta, e il sequestro già convalidato dalla Procura di Fermo.

Il Comandante Lupidi ha dichiarato: «Quello della contraffazione è un fenomeno dilagante che va contrastato, difficile da battere visto che, anche dal quantitativo sequestrato, trova evidentemente una forte domanda fra le persone. Ricordo che anche l’acquisto costituisce un illecito per cui l’acquirente rischia una sanzione amministrativa di alcune centinaia di euro. Noi diamo il nostro contributo ed è stata indispensabile la collaborazione con l’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto per questo risultato operativo, davvero significativo per una realtà come Cupra in cui, almeno apparentemente, il fenomeno della vendita di merce contraffatta non è così diffuso come in altre parti».