GROTTAMMARE – Pierre Reach, noto pianista francese nonchè consulente scientifico del FestivaLiszt chiude, domenica 28 agosto alla chiesa di San Giovanni Battista, il progetto Beethoven iniziato nel 2020, con un programma che ha di recente presentato, il 2 agosto, in un applaudito concerto nell’ambito del 42° Festival Internazionale a La Roque d’Anthéron, uno dei più famosi ed importanti festival mondiali, e che ha come filo conduttore le Sonate dedicate agli amori di Beethoven. Il grande compositore era molto riservato e, al contrario di Liszt, teneva segreti i suoi amori che venivano molto idealizzati. Pur tuttavia, gli storici musicali hanno ritenuto di individuare le donne alle quali alcune Sonate sono state dedicate.

Nel corso della serata sarà quindi presentata la famosissima Sonata al Chiaro di Luna, quasi una fantasia, che Beethoven compose fra il 1800 e il 1801 e dedicò a Giulietta Guicciardi, grande amore dell’epoca. La giovane donna conobbe il Maestro, di cui divenne ben presto allieva, insieme alla sue due cugine, Thérèse e Josephine. Il nome non è stato in realtà attribuito da Beethoven, ma da Ludwig Rellstab, al quale l’ascolto del brano suscitò l’immagine di un viandante al chiaro di luna che si rispecchia in un lago alpino. Da qui il titolo con il quale la Sonata è da sempre conosciuta universalmente. In seguito Beethoven, nel 1809, compose la Sonata op. 78, “A Thérèse” che deve il suo nome alla destinataria della dedica, Thérèse von Brunswick, allieva di Beethoven, insieme alla sorella Josephine, cioè le due cugine di Giulietta Guicciardi, alla quale era stata dedicata la Sonata precedente.

Un filo conduttore amoroso lega quindi il programma presentato, che viene completato dalla brillante Sonata detta “La Caccia” op. 31 n. 3 e dalla Sonata op. 2 in fa min. Il recital di Reach rappresenta l’ultimo concerto del 20 esimo Festivaliszt in programma a Grottammare, quindi il 3 settembre si sposta per la chiusura al teatro Mercantini di Ripatransone, con un altro grande virtuoso, Paolo Marzocchi. Il FestivaLiszt è organizzato dalla GMI con la collaborazione della Città di Grottammare e di Ripatransone e della Regione Marche. Inizio concerto ore 21,30. Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro Info e prenotazioni 380 5921393 www.festivaliszt.con Biglietti ciaotickets on line e presso rivendite autorizzate Tabaccheria Rocchi e Marchionni.

