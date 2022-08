TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 27 agosto, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Teramo.

Nell’ambito del protocollo “Estate sicura” promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo al fine di contrastare tutti i reati , in special modo quelli contro il patrimonio e soprattutto prevenire i furti nelle abitazioni, dove sono sempre più facili in una Teramo spopolata , la Compagnia Carabinieri di Teramo , nella giornata di ieri ha disposto un rafforzato dispositivo di controllo, coinvolgendo anche le stazioni Carabinieri da essa dipendenti supportate dai reparti speciali della sede. In totale nelle sono state impiegate sei pattuglie.

Nel corso del servizio sono state , 90 le auto controllate, 130 persone identificate e 15 contravvenzioni elevate al codice della strada. Denunciato un automobilista per aver provocato un incidente con feriti e poi datosi alla fuga nonché sequestrata una autovettura per mancanza di assicurazione.

Inoltre sono state controllati 6 locali pubblici notoriamente frequentati da giovani , al fine di prevenire l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti

Particolare attenzione del servizio , è stata riservata alla vigilanza nelle aree della citta maggiorante esposte al pericolo dei furti, nonché controllati i locali e le persone presenti in piazza Garibaldi, area ultimamente molto sensibile sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica.

Nell’area del parco fluviale venivano controllati un gruppo di ragazzi ed uno di questi denunciato per rapina avvenuta nei giorni precedenti , pare per motivi legati allo spaccio di stupefacenti all’interno del gruppo.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, in centro, intervenivano in soccorso di una giovane donna in quanto la stessa era stata aggredita e picchiata dal suo compagno . Attivato il “codice rosso”, ma la donna non intendeva sporgere denuncia ne tanto meno farsi visitare da un sanitario.

,