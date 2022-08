SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in uscita in questi giorni, in nuova edizione aggiornata, pubblicato dalla casa editrice sambenedettese Mauna Kea edizioni, il libro “Io e i Pigmei. Cronache di una Donna nella Foresta” della scrittrice, giornalista e attivista per i diritti umani Raffaella Milandri.

Il popolo della foresta è il protagonista di questo racconto di viaggio a sfondo umanitario e antropologico in Camerun, dove la Milandri è andata alla scoperta dei pigmei odierni. Durante questo incredibile viaggio, l’ardua ricerca della verità ha portato l’autrice a raccogliere testimonianze che sono un appello disperato inviatoci dal popolo della foresta, che è a rischio di estinzione. Deforestazione, piantagioni intensive per l’olio di palma, persino i parchi naturali del WWF minacciano la sopravvivenza delle etnie pigmee come i Baka e i Bagyeli.

“Poiché i miei libri di denuncia trattano violazioni dei diritti umani, ho premura che siano divulgati, che la verità sia resa pubblica. Come nel caso dei Pigmei, anche con una certa urgenza, per salvare il salvabile- ha affermato la Milandri. “La mia grande frustrazione è stata causata dal vedere che l’appello umanitario, a suo tempo divulgato anche grazie a Maurizio Costanzo, non ha avuto riscontro. Forse un appello umanitario non fa audience. Eppure, la tematica del diverso, e di come una cultura non occidentale possa avere tanto da insegnarci, sono fondamentali per non trovarci nel vuoto senza valori del consumismo post-capitalistico – ha aggiunto.