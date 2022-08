GROTTAMMARE – Giornata difficile per gli automobilisti in marcia sull’autostrada A14, nel weekend del consueto controesodo estivo: nelle Marche si sono registrati disagi e rallentamenti al traffico. Un incidente stradale, ora risolto, ha causato una coda di 5 km tra Loreto e Ancona Sud in direzione Nord. Permane tuttavia qualche rallentamento, segnalato a tratti anche più a Sud, tra Grottammare e Fermo Porto San Giorgio. Problemi di viabilità sono stati segnalati anche al confine con la Romagna.