ESSERE O NON ESSERE. Se almeno due dei quattro under (indispensabili per… non perdere le partite a tavolino) potranno fare i titolari fissi, adesso le speranze di promozione diventano concrete.

Infatti, alla “rosa” che lo scorso 20 agosto non ritenevo in grado di competere per una probabile vittoria del campionato, si sono aggiunti tre ottimi elementi, un portiere over (Guido Guerrieri), un centrocampista (Lorenzo Tassi) e un difensore (Marco Migliorini) che, per l’età giusta e per la carriera, lasciano finalmente ben sperare.

La palla passa ora alla direzione tecnica che, come si è ben visto in Lazio-Inter, è decisiva quando la squadra è forte e il ‘manico’ la penalizza con errori grossolani. Non mi sembra che ci sia bisogno di ulteriori rinforzi anche perché capita spesso che una ‘rosa’ numerosa (troppo) crei problemi di spogliatoio e renda più difficile il compito di chi deve gestirlo.

Non posso esimermi però da una considerazione che tra il popolo sportivo sambenedettese è diventata virale: se a settembre di un anno fa lo stesso presidente attuale gettò alle ortiche, per pochi euro (in proporzione), la possibilità di continuare a giocare in serie C, perché dovrebbe volerci tornare adesso con l’aggravio di una spesa non indifferente, quali gli ingaggi attuali che appaiono abbastanza onerosi?

Secondo il sottoscritto, se Roberto Renzi avesse la forza, il coraggio, la volontà, la franchezza di spiegarlo alla città in modo esauriente (molto esauriente) credo che in tanti si ricrederanno e gli daranno maggiore fiducia, anche per quel che riguarda la campagna abbonamenti in corso. Errare è umano e diventa addirittura un pregio quando lo si riconosce.

Se non lo farà, il tarlo del dubbio (cioè del pericolo di un ritorno al passato, quello brutto) resta e non sarà sicuramente di aiuto per ricompattare una tifoseria oggi spezzata in due se non in tre.