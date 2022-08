TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 26 agosto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Intorno alle 18:15 di oggi, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta per la ricerca di una persona dispersa nella zona di Casale San Nicola, nel comune di Isola del Gran Sasso. Un 55enne residente in provincia di Parma, impegnato in un’escursione, nel riscendere da La Madonnina a Prati di Tivo, ha perso il sentiero. Dopo aver camminato a lungo, disorientato e preoccupato per l’approssimarsi della notte, ha allertato il 112 che ha girato la richiesta alla sala operativa dei vigili del fuoco. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero “Drago 52” del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Pescara. L’elicottero ha raggiunto il luogo delle ricerche e, dopo una rapida perlustrazione della zona, anche grazie alle coordinate geografiche fornite dall’escursionista, è riuscito ad individuarlo nella zona di Fonte Nera. Un elisoccorritore dei vigili del fuoco è sceso dall’elicottero utilizzando il verricello e dopo aver imbracato l’escursionista si è proceduto al suo recupero. Successivamente l’elicottero è atterrato nel piazzale ex Cogefar, dove l’escursionista, provato fisicamente e con gli abiti bagnati dalla pioggia, ma in buone condizioni di salute, è stato preso a bordo del mezzo dei vigili del fuoco con cui è stato riaccompagnato a Casale San Nicola dove era parcheggiata la sua auto.