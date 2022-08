SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le prime parole in rossoblu del neo acquisto Lorenzo Tassi, centrocampista, classe 1995, che conosce bene il mondo del professionismo con le maglie del Brescia, Arezzo, Vicenza, Feralpisaló e Vis Pesaro.

“Ho trovato un gruppo di bravi ragazzi e ottimi calciatori – spiega Tassi – io sto seguendo un programma individuale per rimettermi in condizione. La trattativa è stata velocissima, non ci ho pensato su due volte, conoscevo già la piazza avendo affrontato la Samb da avversario. Cosa cambia rispetto alla C? Magari c’è meno qualità, ma serve più agonismo”.