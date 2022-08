GROTTAMMARE – Di seguito un comunicato stampa dell’associazione Lido degli Aranci:

“Con la fine di agosto volge al termine come di consueto anche la rassegna itinerante Notti Magiche a cura dell’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare. Infatti, sabato 27 agosto alle ore 21,30 in Piazza Fazzini si svolgerà uno strabiliante spettacolo di magia con Frate Mago e Mago Salem.

Uno spettacolo diverso dal solito, in quanto oltre alla magia ci sarà tanto cuore. Come si sa Frate Mago (rettore del Santuario della Madonna dell’Ambro) da una vita è l’artista della solidarietà, prima per l’Etiopia e il Benin, poi per l’adozione a distanza di tantissimi bambini africani e poi per la ristrutturazione e sviluppo del 2° Santuario Marchigiano. Per tutto ciò è stato insignito del prestigioso titolo Marchigiano dell’Anno 2013.



Straordinario nella manipolazione delle carte stupirà il pubblico con le sue innumerevoli magie. Mago Salem, giovane prestigiatore molisano al secolo Nicola Birti, è pure lui molto attivo nel sociale e dopo il sisma ha portato sollievo nelle zone più colpite. È un artista con la M maiuscola non solo per la capacità di stupire con strepitosi numeri ma anche perché è un campione di solidarietà.



Giovanissimo, a 32 anni è una vera eccellenza nazionale, ricopre la carica di Presidente dell’Ordine Magico Italiano oltre ad essere formatore di gruppi scout, movimenti e gruppi ecclesiali e associazioni di Clownterapia.

Uno spettacolo imperdibile con ingresso gratuito. Non mancate, con la LdA il divertimento è assicurato!

Info al 335.6234568 e sui nostri canali social”.