E’ in possesso, inoltre, della Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, successivamente si è Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Trieste e ha frequentato il Corso di perfezionamento in Fiscalità Internazionale e Comunitaria presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

Nel 2007, sempre presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, ha conseguito il Master di II livello in “Diritto tributario dell’impresa”.

Immesso in servizio operativo nell’estate del 1991 ha ricoperto incarichi di Comandante di Sezione presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria e la Compagnia alla sede di Bari, dopodiché viene trasferito presso il Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Agrigento.

Nel 1993 diviene Comandante della Tenenza di Sciacca (AG) per poi assumere, l’anno successivo, il Comando del Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Caserta.

Nell’agosto del 1996 viene destinato al Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Napoli, presso il quale comanda, in successione, sia la Sezione “Servizi di Polizia Giudiziaria” che la Sezione “Verifiche fiscali” per poi essere trasferito, nel 1999, al Comando della Compagnia di San Giuseppe Vesuviano (NA).

Nel biennio 2002-2004 frequenta a Roma il corso Superiore di Polizia Tributaria, al termine del quale assume il Comando del I Gruppo del Nucleo Speciale Entrate alla stessa sede.

Nel 2007 diviene Comandante del Gruppo di Salerno. Trasferito nel 2010 ad Ascoli Piceno, assume l’incarico di Comandante Provinciale.

Dal 2013 al 2017 è Direttore di Divisione del Servizio per il Sistema informativo Interforze presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale. Successivamente diviene Ufficiale addetto al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Colonnello Chirico, autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia economico-finanziaria, ha svolto anche attività di docenza presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria del Corpo, l’Università degli Studi di Salerno e la Scuola Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione e il contrasto al Crimine Organizzato del Ministero dell’Interno.