SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aprirà le porte al pubblico il prossimo martedì 30 agosto la prima edizione del San.B Sound, la tre giorni di musica che vedrà il campo sportivo “Nelson Mandela” trasformarsi in un palco e ospitare le esibizioni di Tommaso Paradiso, Franco 126, Capo Plaza, Rhove, Shiva e Paky.

In occasione dell’evento, il Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche alla viabilità dell’area circostante l’evento per rendere più agevole e sicuro lo svolgimento dell’evento. A partire dalle 17 di ciascuno dei giorni dell’evento, su via Terracini, nel tratto compreso tra via Val Cuvia e via Gonella, insisterà il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Sarà inoltre vietato il transito nello stesso tratto a tutti i veicoli, esclusi i residenti, il personale autorizzato e gli accompagnatori di persone con disabilità.

Il tratto di via Val Cuvia compreso tra via Torino e via Val Cimarra sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni nei momenti dell’ingresso e dell’uscita del pubblico dall’area del concerto, ovvero dalle 19 e alle 21.30 e da mezzanotte fino al completo deflusso dei partecipanti.

Inoltre l’area di piazza Pertini (meglio nota come piazza Rossa) sarà riservata al parcheggio di cicli e motocicli, mentre l’area sterrata a sud del campo sportivo Mandela sarà riservata per il parcheggio dei veicoli di persone con disabilità o accompagnatori.

Per quanto riguarda l’ingresso del pubblico, i cancelli del campo “Nelson Mandela” apriranno al pubblico a partire dalle 19.15 di ciascuno dei tre giorni di concerto. Per facilitare l’arrivo dei partecipanti, sarà attivo un servizio di bus navetta con fermate nei pressi dei parcheggi del Centro Commerciale “Porto Grande”, della palestra “Tonic” e del Centro Commerciale “Arca”, in corrispondenza delle relative paline del servizio autobus ordinario. La navetta sarà attiva dalle 19.30 alle 22 per l’accesso all’area del concerto e da mezzanotte alle 2 per agevolare il deflusso dei partecipanti.