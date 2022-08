SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento culturale a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione “I luoghi della scrittura” e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Venerdì 26 agosto, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, Jacopo De Michelis presenta il libro “La stazione“. Dialogherà con lui Antonella Roncarolo.

Jacopo De Michelis è nato a Milano nel 1968 e vive a Venezia, dove è responsabile della narrativa di Marsilio Editori. È stato traduttore, curatore di antologie, consulente editoriale e docente di narratologia alla NABA di Milano. Appassionato di fotografia, pubblica i suoi scatti su Instagram come @geidiemme. Nel 2015 ha ricevuto il premio all’Editor dall’associazione culturale “ I Luoghi della Scrittura”.

Il libro, che è in vetta a tutte le classifiche editoriali, ha come protagonisti Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal passato burrascoso, che ha appena preso servizio nella Sezione di Polizia ferroviaria della Stazione Centrale, e Laura Cordero, vent’anni, bella e ricca , che nasconde un segreto che lei chiama “dono”, una maledizione che sa di non poter confessare a nessuno. Insofferente a gerarchie e regolamenti e con un’innata propensione a ficcarsi nei guai, Riccardo comincia a indagare su un caso che non sembra interessare a nessun altro: qualcuno sta disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di animali orrendamente mutilati. Intuisce ben presto che c’è sotto più di quanto appaia, ma individuare il responsabile si rivela un’impresa tutt’altro che facile. Laura Cordero ha iniziato da poco a fare volontariato in un centro di assistenza per gli emarginati che frequentano la Centrale e anche lei è in cerca di qualcuno: due bambini che ha visto più volte aggirarsi nei dintorni la sera, soli e abbandonati. Nel corso delle rispettive ricerche le loro strade si incrociano. Non sanno ancora che i due misteri con cui sono alle prese confluiscono in un mistero più grande, né possono immaginare quanto sia oscuro e pericoloso. Su tutto domina la mole immensa della stazione, possente come una fortezza, solenne come un mausoleo, enigmatica come una piramide egizia. Quanti segreti aleggiano nei suoi sfarzosi saloni, nelle pieghe dolorose della sua Storia, ma soprattutto nei suoi labirintici sotterranei, in gran parte dismessi, dove nemmeno la polizia di norma osa avventurarsi? Per svelarli, Mezzanotte dovrà calarsi nelle viscere buie e maleodoranti della Centrale, mettendo a rischio tutto ciò che ha faticosamente conquistato. Al suo ritorno in superficie, non gli sarà più possibile guardare il mondo con gli stessi occhi e capirà che il peggio deve ancora venire. Thriller e romanzo d’avventura , “La stazione” mescola i generi più popolari con vorticosa generosità d’invenzione: Jacopo De Michelis continuamente apre e chiude davanti agli occhi del suo lettore le porte di storie differenti, eppure sempre collegate, e lo conduce in giro per sotterranei favolosi e inquietanti senza mai perdere il filo di Arianna della sua scatenata gioia di raccontare.