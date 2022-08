GROTTAMMARE – Grande successo, mercoledì 24 agosto, al teatro delle Energie di Grottammare, per lo spettacolo dell’artista Andrea Concetti che, nell’ambito della xx edizione del FestivaLiszt, a cura della Gioventù musicale e della Citta di Grottammare, si è esibito nella sua città natale per festeggiare i 30 anni di Opera.

Un’esibizione nella quale il basso ha regalato agli oltre trecento spettatori arie di celebri opere, da Don Giovanni di Mozart al Don Carlo di Verdi, passando per le struggenti canzoni napoletane, “Era de maggio”, A tazza ‘e caffe” I te vurria vasà” fino alla scena finale del Flauto Magico di Mozart, dove ha vestito i panni di Papageno. Due ore intense di spettacolo, per la regia del sambenedettese Eugenio Oliveri, in cui, ai brani da lui cantati, che gli hanno fatto guadagnare moltissimi applausi, in particolare per la struggente interpretazione della canzone di Capossela “Solo per me” e per il richiesto bis sulle note del tango argentino di Carlos Gardel, “El dia que me quiera”, si sono alternati gli intermezzi musicali, eseguiti al pianoforte da Davide Martelli e al violoncello da Maria Margherita Paci. In apertura, la testimonianza video del regista Mario Martone, l’abbraccio sul palco

con il famoso baritono e amico Simone Alberghini, che è poi generosamente intervenuto nel ruolo di Don Giovanni, e le parole di benvenuto di Rita Virgili, presidente della Gioventù Musicale d’Italia, che ha ricordato i premi che sono stati tributati all’artista dalla sua città e dal Festival: “Grottammarese dell’anno” e Premio Liszt alla carriera. Nel cast della serata anche Sara Fulvi, Giorgia Cinciripi e il coro composto da Lisa Colonnella, Valentina Bonci ed Erika Vagnoni.

“Nonostante il successo e la fama, Andrea è rimasto una persona umile, di grande umanità – ha dichiarato, inoltre, il vicesindaco Rocchi.