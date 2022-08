SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione “I luoghi della scrittura” e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno del comune e della Regione Marche.

Martedì 30 agosto, alle ore 21,30, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Antonella Roncarolo e Lucilio Santoni presenteranno il loro romanzo “Malgrado questa fine del mondo” (Cartacanta editore). Converseranno con gli autori il presidente dell’associazione, Mimmo Minuto, e il giornalista sportivo Pier Paolo Flammini; saranno presenti anche l’attore Sebastiano Somma, che leggerà alcuni brani del romanzo, e Renzo Casadei, editore di CartaCanta.

Il romanzo a quattro mani, presentato allo scorso Salone del Libro di Torino, è ambientato alla fine degli anni sessanta e narra dell’incontro e dell’amicizia di due ragazzi che frequentano la stessa scuola: lei è la nipote del presidentissimo della Samb, lui è un tifoso della squadra. Nei loro racconti, si srotolano i ricordi personali e universali di quegli anni che hanno segnato la società odierna. Per l’occasione, la serata a San Benedetto sarà incentrata sulla storia eroica della Sambenedettese Calcio, dal dopoguerra agli anni sessanta, e sulla passione di quegli uomini che hanno saputo guardare oltre e hanno portato la squadra per la prima volta in Serie B. Si parlerà anche dello stadio, intitolato ai fratelli Ballarin, e della nascita della “fossa dei leoni”, la tifoseria più famosa d’Italia.