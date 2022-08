SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di annunciare la firma di Xhenit Llukaçej, centro albanese di formazione italiana di 206 cm, classe 2001.

Xhenit arriva in Italia nel 2017 dove è cresciuto nel settore giovanile del Roseto dove esordisce in serie B nel 2020.

Nella scorsa stagione ha contribuito alla salvezza della Fortitudo Messina nel girone calabro-siciliano di serie C Gold.

In contemporanea con l’attività di club Xhenit ha vestito la maglia della Nazionale in occasione degli Europei Under 16 del 2017, degli Europei Under 18 del 2019 e degli European Challengers Under 20 del 2021.