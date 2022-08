Consiglio Comunale 25 agosto, la critica di Canducci: “Ci riuniremo per approvare delibere in alcun modo discusse e approfondite”

Secondo l'ex candidato sindaco, non si è discusso abbastanza di tematiche importanti come quelle del progetto Ballarin e della cessione del diritto di superficie del terreno di via Sgattoni all’Asur. «Da parte dell'Amministrazione superficialità e false aspettative»

di Davide Pignotti