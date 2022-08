“Diamo il benvenuto nella Samb alla famiglia Iacoponi – le parole del presidente Roberto Renzi – Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo e sono convinto che questa partnership sarà proficua per tutti”.

“Ci tenevo a dare il mio piccolo contributo alla squadra della nostra città – ha detto invece Gianni Iacoponi – In particolar modo in una stagione speciale come questa che segna il centenario. Con il presidente Roberto Renzi si è creato subito un bel rapporto di amicizia, già dai primi giorni del suo arrivo a San Benedetto, e abbiamo quindi deciso di iniziare con grande entusiasmo questa collaborazione. Forza Samb!”.