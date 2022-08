SAN SEVERINO MARCHE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti, alle ore 16:15 circa, in località Colle Luce, a San Severino Marche. L’intervento è stato necessario per placare l’incendio di un escavatore. Il fatto è avvenuto mentre il mezzo stava lavorando, coinvolgendo anche la sterpaglia adiacente. Sul posto la squadra VVF di Tolentino ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si registrano feriti.