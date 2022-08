OSIMO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 14.45 circa a Osimo, in via Montefanese, per spegnere l’incendio causato da un trattore agricolo. La squadra di Osimo, in collaborazione con i colleghi di Ancona, ha provveduto a estinguere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio al campo adiacente. Non si segnalano persone coinvolte.